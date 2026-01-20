Reportan detención momentánea en Metro de Santiago: olor a humo sería la causa
La situación habría estado asociada a un posible arco eléctrico, lo que obligó al descenso de personal técnico a las vías.
Durante este martes, usuarios reportaron una detención momentánea del servicio del Metro de Santiago en algunas estaciones de la Línea 1.
De acuerdo con los primeros antecedentes, se registró olor a humo en Estación Central, situación que habría estado asociada a un arco eléctrico.
Ante esto, motivó el descenso de personal técnico a las vías como medida preventiva.
Tras las revisiones correspondientes, los trenes de la Línea 1 reiniciaron su marcha y el servicio se encuentra operando con normalidad, según los reportes disponibles hasta ahora.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.