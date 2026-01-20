Reportan detención momentánea en Metro de Santiago: olor a humo sería la causa

Durante este martes, usuarios reportaron una detención momentánea del servicio del Metro de Santiago en algunas estaciones de la Línea 1.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se registró olor a humo en Estación Central , situación que habría estado asociada a un arco eléctrico.

Ante esto, motivó el descenso de personal técnico a las vías como medida preventiva.