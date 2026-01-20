Los favoritos del público: Papa Johns suma tres Product of the Year 2026

La preferencia de los consumidores volvió a hablar. Papa Johns fue reconocida con tres premios “Product of the Year 2026” (POY), gracias a la elección de la ‘Empapanada’, el ‘Nutella Pie’ y las pizzas ‘Churrasco Luco’ y ‘Pollo Luco’, productos que lograron conectar con los consumidores por su sabor y originalidad.

Este premio reconoce anualmente a los alimentos mejor evaluados por los consumidores chilenos, a partir de una encuesta independiente. Cada producto compite con otras alternativas de su categoría y es evaluado según su nivel de innovación, atractivo e intención de compra, siendo acreedor del premio aquel que obtiene la mejor puntuación dentro de su segmento.

Los ganadores indiscutidos

La Empapanada destacó por darle un giro a un clásico chileno, combinando sabores conocidos con el sello de la compañía en un formato práctico y diferente.

El Nutella Pie, en tanto, se posicionó como uno de los favoritos del público gracias a su mezcla de masa típica de Papa Johns cubierta con Nutella y con un mix de cereales y glaseado, mientras que las especialidades Churrasco Luco y Pollo Luco fueron reconocidas por reinterpretar un ícono local en pizzas de sabor intenso y carácter bien nacional.

Al respecto, Mario Lorca, Gerente Comercial de Papa Johns Chile, valoró este reconocimiento afirmando que “este premio tiene un significado muy especial para nosotros, porque viene entregado directamente de nuestros consumidores. Es una señal clara de que cuando un producto realmente conecta, se comparte, se recomienda y se repite”.

Asimismo, agregó que “en Papa Johns entendemos la innovación como un desafío permanente para sorprender y agradecer a quienes nos acompañan siempre. Cada nuevo producto es una muestra de gratitud hacia nuestros ‘Papalovers’, pensada para acompañarlos en sus momentos cotidianos y para seguir fortaleciendo una relación basada en la confianza, la cercanía y el disfrute compartido”.

Con este triple reconocimiento en “Product of the Year 2026”, Papa Johns reafirma su compromiso con una innovación cercana, construida desde la escucha activa y el vínculo con las personas, fortaleciendo una comunidad de fanáticos que encuentran en la compañía no solo nuevos sabores, sino también una experiencia que los representa y los acompaña en el tiempo.

