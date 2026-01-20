Fue presidente de Metro en el estallido social y ahora asumirá como ministro de Transportes de Kast: quién es Louis de Grange

Durante esta jornada, el presidente electo, José Antonio Kast, dio a conocer los nombres de los 25 ministros que formarán parte de su gabinete.

Entre ellos, uno de los que más llamó la atención fue el de Louis de Grange, quien asumirá la cartera de Transportes a partir del próximo 11 de marzo.

Revisa también: José Antonio Kast llama a dejar de lado la política ante emergencia por incendios en el sur

Uno de los antecedentes más llamativos, es que, la nueva máxima autoridad del Ministerio de Transportes, fue presidente de Metro cuando ocurrió el estallido social en octubre de 2019.

¿Quién es Louis de Grange?

Louis de Grange tiene 52 años, es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de donde se tituló en 1998.

Según señala su perfil en Linkedin, es magíster en Economía de Transporte y doctor en Planificación de Sistemas de Transporte.

Fue director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales entre los años 2011 y 2018. En tanto, hasta hace poco se desempeñaba como Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de dicha casa de estudios.

Actualmente, de Grange es independiente, ya que no se encuentra afiliado a ningún partido político.

El dato más llamativo del nuevo secretario de Estado es, sin duda, su cargo como presidente de Metro entre los años 2018 y 2022, periodo en el que el transporte subterráneo se vio fuertemente afectado por el estallido social.

En una entrevista con Ex-Ante en octubre del 2022, de Grange expresó que, entre las cosas que hubiese hecho distintas, está “sin duda oponerme al alza de $30 que impuso el MTT”.