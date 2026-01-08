Doctor en Economía advierte que déficit habitacional en Chile supera las 600 mil viviendas: podría duplicarse considerando condiciones de precariedad

En el marco del 4° Encuentro por la Vivienda y la Ciudad: “100 días para invertir el futuro”, el doctor en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Valverde, entregó un crudo diagnóstico sobre la magnitud del déficit habitacional en el país, advirtiendo que la cifra real supera ampliamente los cálculos tradicionales.

“Hoy el déficit habitacional es de casi medio millón de viviendas, pero si sumamos el déficit en campamentos, que no siempre está contabilizado, hablamos de más de 600 mil viviendas”, explicó en Ciudadano ADN.

Sin embargo, el economista sostuvo que esa cifra se queda corta si se incorporan las condiciones de precariedad en que viven muchas familias. “Cuando consideramos a quienes viven hacinados o sin servicios básicos, el número prácticamente se duplica. Estamos hablando de alrededor de 1 millón 250 mil viviendas”, señaló.

Valverde también abordó el fuerte aumento en los precios de la vivienda en las últimas décadas, apuntando a un desajuste estructural entre ingresos y valores inmobiliarios.

“Desde 1990 a la fecha, el precio de la vivienda se multiplicó por 100, mientras que el ingreso, medido como PIB per cápita, solo lo hizo por 22%. Eso muestra que el precio de la vivienda ha crecido mucho más rápido que el poder adquisitivo de las personas”, afirmó.

En su exposición, el académico advirtió que enfrentar el déficit solo con subsidios es fiscalmente inviable. “Con la estructura actual, los subsidios representan cerca del 0,55% del PIB. Construir 500 mil viviendas elevaría ese gasto a 1,2% del PIB, más del doble”, explicó, lo que, dijo, tensiona los compromisos de control del gasto fiscal.

Finalmente, Valverde llamó a avanzar hacia soluciones innovadoras, combinando recursos públicos y privados.