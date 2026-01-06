Polémica total por impactante “lista negra” de la Gala de Viña: estos son los famosos vetados

El año pasado, en la primera Gala de Viña organizada por Mega, quedó la grande. Los famosos se enojaron por los retrasos e incluso hubo empujones y caídas en el backstage.

Por eso, este año, la producción festivalera habría bajado la cantidad de invitados, de 250 a solo 120 personas que estarán en la alfombra del Sporting.

Sin embargo, más allá de esta reducción, el sitio El Filtrador aseguró que el canal generó una llamada “lista negra” de figuras que ya no podrán lucir allí sus mejores looks.

Los vetados de la Gala de Viña

Así, según lo que contaron en el Que te lo Digo, la estación de Vicuña Mackenna habría hecho este filtro tomando en cuenta las críticas que se hicieron en la versión anterior.

Y habrían salido de los invitados rostros como Daniella Chávez, Ivette Vergara y Karen Paola, que ya no estarían consideradas para la fiesta que da el vamos al Festival.

En tanto, Di Mondo es otro de los que tampoco haría su arribo pese a haberse lucido en todas las versiones anteriores, tras sus problemas con Mega por su polémica con el reality El Internado.

“Se lo pierden ellos de no tenerme”, manifestó el socialité tras enterarse del hecho en el Qué te lo Digo.