Nuevo remezón en CHV: aseguran que sacaron sorpresivamente a querida panelista de “Plan Perfecto”

Si en 2025 hubo varios remezones, este 2026 la cosa sigue en CHV. Y el programa “Plan Perfecto” fue el gran afectado de esta jornada.

Resulta que el sitio La Hora aseguró que una de sus panelistas fue sacada sorpresivamente del espacio de espectáculos.

Así, el proyecto, que partió siendo animado por Diana Bolocco y ahora está en manos de Eduardo de la Iglesia, sufriría una llamativa baja.

Una que habría recaído en una de las mujeres que conformaban su equipo: Renata Bravo, Eli de Caso, Pablo Candia, Cony Capelli, Patricio Sotomayor, Claudio Rojas y Magdalena Max-Neef.

¿Quién fue sacada de Plan Perfecto?

La Hora informó que la figura que dejó el programa y recibió su finiquito durante este 6 de enero es nada menos que Magdalena Max-Neef.

La actriz, que arribó al espacio junto a Pepi Velasco tras ser parte de TV+, habría aparecido cada vez menos en pantalla, lo que decantó finalmente en su salida.

De esta forma, el panel de CHV sigue sufriendo modificaciones, mientras sus rostros intentan continuar consolidándose como líderes del horario.