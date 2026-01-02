La mejor de todas: WWE destaca el perfecto 2025 de Stephanie Vaquer

Para nadie es sorpresa que Stephanie Vaquer conquistó WWE durante 2025, logrando importantes hitos en la compañía de lucha libre más importante del mundo.

Se coronó campeona de NXT, de WWE, participó en el Royal Rumble, es considerada la quinta mejor luchadora del planeta, y en las últimas horas nuevamente fue destacada.

A través de sus redes sociales, WWE entregó las estadísticas más importantes del año 2025, donde “La Primera” encabeza dos categorías.

Vaquer se transformó en la luchadora con más victorias en el año (29), además de ser la superestrella con mayores victorias en enfrentamientos por campeonatos (12).

La luchadora chilena se consolida cada vez más como una de las figuras fundamentales en la división femenina.

Ahora, deberá prepararse para el Royal Rumble, el primer evento de WWE en el año, el cual marcará el camino de Vaquer rumbo a Wrestlemania.