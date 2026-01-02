;

La mejor de todas: WWE destaca el perfecto 2025 de Stephanie Vaquer

“La Primera” se consolida cada vez más como una de las figuras fundamentales en la división femenina.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Para nadie es sorpresa que Stephanie Vaquer conquistó WWE durante 2025, logrando importantes hitos en la compañía de lucha libre más importante del mundo.

Se coronó campeona de NXT, de WWE, participó en el Royal Rumble, es considerada la quinta mejor luchadora del planeta, y en las últimas horas nuevamente fue destacada.

Revisa también:

ADN

A través de sus redes sociales, WWE entregó las estadísticas más importantes del año 2025, donde “La Primera” encabeza dos categorías.

Vaquer se transformó en la luchadora con más victorias en el año (29), además de ser la superestrella con mayores victorias en enfrentamientos por campeonatos (12).

La luchadora chilena se consolida cada vez más como una de las figuras fundamentales en la división femenina.

Ahora, deberá prepararse para el Royal Rumble, el primer evento de WWE en el año, el cual marcará el camino de Vaquer rumbo a Wrestlemania.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad