El musical “Ven y Canta” se suma a la 5ta versión de Festikids Summer 2026

¡Tenemos una gran noticia! Festikids Summer 2026 completa su cartelera musical del 10 y 11 de enero con el espectacular show de “Ven y Canta”, que se suma al ya anunciado concierto de “Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience”.

Inspirado en la película “Sing”, “Ven y Canta” trae en una nueva aventura a los personajes favoritos de la cinta como Buster Moon, Ash, Johnny, Meena y Porsha, en una historia llena de emoción, coloridos vestuarios, coreografías increíbles, efectos especiales y visuales sorprendentes.

Además, en el escenario se presentará en vivo “Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience”, el show oficial basado en la exitosa película de Netflix, “Las Guerreras K-pop”, que combina lo mejor del K-Pop, el teatro musical y el espectáculo en vivo con GOLD y sus grandes éxitos.

Con canciones en español e inglés, interpretadas por artistas nacionales e internacionales, y visuales cinematográficas, coreografías espectaculares y efectos especiales, Rumi, Mira y Zoey, estrellas de HUNTR/X, revelarán su doble vida como cazadoras de demonios con superpoderes, enfrentándose a la oscura boyband rival, los Saja Boys.

Estos queridos personajes serán parte de un panorama imperdible, donde grandes y chicos podrán disfrutar, también, de obras de teatro, marionetas gigantes y banditas musicales.

Además, habrá carritos de golosinas, juegos al aire libre, karaoke infantil, un muro de escalada, adopción de perritos, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, foodtrucks, concursos y muchas sorpresas más, convirtiéndose nuevamente en el lugar perfecto para disfrutar en familia durante las próximas vacaciones de verano.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y el precio diario es de $13.500 (más cargo por servicio), con una promoción de 4x3 exclusiva por compra de Pack Familiar ($40.500 + cargo por servicio), y el beneficio de 3x2 en entradas generales para vecinos de Las Condes con su tarjeta vigente.

Entrada liberada para niños y niñas de hasta 1 y 12 meses.

FESTIKIDS SUMMER 2026

Sábado 10 y domingo 11 de enero

Centro Cultural Las Condes (Apoquindo #6570, Metro Estación Manquehue).

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Venta de entradas: Ticketmaster

Un evento de PRISA Media Chile producido por Marcuson.

Radio oficial: FMDOS.