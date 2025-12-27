Andaba comprando drogas: joven muere tras recibir disparo en el cuello en Viña del Mar

Un hombre de 24 años perdió la vida luego de recibir impactos balísticos mientras compraba drogas en la comuna de Viña del Mar.

El subprefecto Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, detalló que “personal concurrió al servicio de urgencias del Hospital Dr. Gustavo Fricke en donde habría ingresado un hombre fallecido por acción de terceros“.

El hecho en cuestión ocurrió en el Pasaje Vergara en el sector de Forestal Bajo, en la comuna de Viña del Mar.

De acuerdo con las diligencias de la investigación, la víctima habría llegado al lugar de los hechos en compañía de un amigo con el propósito de comprar droga.

Fue en ese contexto, que se encuentra con dos sujetos, de los cuales uno de ellos le disparó en el cuello provocándole una herida mortal.

Según señalaron las autoridades, la víctima corresponde a un chilenos de 24 años, que no contaba con antecedentes policiales.

En tanto, aún se continúa trabajando para esclarecer la dinámica de los hechos y para dar con el paradero de los autores del crimen.