Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Puente Alto hoy: quién ganó entre Kast y Jara

La comuna de Puente Alto, la más poblada de Chile y la que concentra el mayor padrón electoral del país, vuelve a ser protagonista en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025.

Este domingo 14 de diciembre, millones de ciudadanos a lo largo de Chile acudieron a las urnas para definir quién gobernará entre los años 2026 y 2030, en una jornada que marca un nuevo hito debido al voto obligatorio e inscripción automática. En total, 15,7 millones de personas estaban habilitadas para sufragar en el país.

En Puente Alto, 418.977 electores están inscritos para este proceso, lo que convirtió a la comuna en un punto estratégico para ambos candidatos: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

A lo largo del día, los centros de votación de Puente Alto registraron alta afluencia desde tempranas horas. Las escuelas, liceos y centros habilitados para recibir votos observaron filas constantes, lo que podría anticipar una participación mayor que en procesos anteriores.