;

Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Providencia hoy: quién ganó entre Kast y Jara

La comuna del sector oriente de la capital mostró una clara preferencia en las urnas. Sigue los detalles en ADN.

ADN Radio

Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Providencia hoy: quién ganó entre Kast y Jara

Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Providencia hoy: quién ganó entre Kast y Jara / VICTOR HUENANTE

Providencia, con 169.109 votantes habilitados, es la décima comuna con más electores en Región Metropolitana y un territorio clave para la segunda vuelta presidencial 2025.

Este domingo 14 de diciembre, miles de vecinos acudieron a las urnas para definir quién gobernará el país entre 2026 y 2030: José Antonio Kast o Jeannette Jara.

Revisa también:

ADN

Esta elección marcó un hito, ya que es la primera presidencial con inscripción automática y voto obligatorio, lo que elevó el padrón nacional a 15,7 millones de ciudadanos.

Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Providencia, Santiago:

Los resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel) muestran cómo se comportó el patrón electoral en la comuna:

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad