Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Providencia hoy: quién ganó entre Kast y Jara
La comuna del sector oriente de la capital mostró una clara preferencia en las urnas. Sigue los detalles en ADN.
Providencia, con 169.109 votantes habilitados, es la décima comuna con más electores en Región Metropolitana y un territorio clave para la segunda vuelta presidencial 2025.
Este domingo 14 de diciembre, miles de vecinos acudieron a las urnas para definir quién gobernará el país entre 2026 y 2030: José Antonio Kast o Jeannette Jara.
Esta elección marcó un hito, ya que es la primera presidencial con inscripción automática y voto obligatorio, lo que elevó el padrón nacional a 15,7 millones de ciudadanos.
Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Providencia, Santiago:
Los resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel) muestran cómo se comportó el patrón electoral en la comuna:
