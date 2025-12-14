Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Providencia hoy: quién ganó entre Kast y Jara / VICTOR HUENANTE

Providencia, con 169.109 votantes habilitados, es la décima comuna con más electores en Región Metropolitana y un territorio clave para la segunda vuelta presidencial 2025.

Este domingo 14 de diciembre, miles de vecinos acudieron a las urnas para definir quién gobernará el país entre 2026 y 2030: José Antonio Kast o Jeannette Jara.

Esta elección marcó un hito, ya que es la primera presidencial con inscripción automática y voto obligatorio, lo que elevó el padrón nacional a 15,7 millones de ciudadanos.

Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Providencia, Santiago:

Los resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel) muestran cómo se comportó el patrón electoral en la comuna: