Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Ñuñoa hoy: quién ganó entre Kast y Jara / VICTOR HUENANTE

Con 209.609 votantes habilitados, Ñuñoa es una de las comunas más influyentes del sector oriente de Santiago en esta segunda vuelta presidencial.

Este domingo 14 de diciembre, los vecinos de la comuna acudieron a votar en un proceso marcado por el voto obligatorio y por la expectativa nacional sobre la contienda entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Con vaivenes, Ñuñoa se ha consolidado como una comuna con alta participación ciudadana y con un electorado mayoritariamente progresista.

Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Ñuñoa, Santiago:

Los resultados del Servel muestra cómo se comportó el patrón electoral de una de las comunas más populosas del sector oriente. Los datos en la siguiente tabla: