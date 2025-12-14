Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en San Bernardo hoy: quién ganó entre Kast y Jara

San Bernardo es una de las comunas con más votantes en Chile, con 230.940 ciudadanos habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial 2025.

Este 14 de diciembre, los vecinos de la capital de la Provincia del Maipo acudieron masivamente a los distintos locales de votación para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, en una jornada marcada por el voto obligatorio.

En los últimos procesos electorales, San Bernardo ha mostrado un comportamiento político mixto, con apoyo variable entre sectores de derecha y centroizquierda. Debido a su diversidad social y demográfica, la comuna se ha convertido convierte en un territorio clave para ambos comandos.

Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en San Bernardo, Santiago:

Los resultados del Servicio Electoral (Servel) muestran cómo se comportó el patrón electoral en la comunas. Revisa todo en la siguiente tabla: