Luego de confirmarse su derrota en la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara entregó un discurso marcado por el reconocimiento del resultado, el llamado a la unidad y la defensa de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo obtuvo el 41,83% de los votos, frente al 58,17% alcanzado por el presidente electo, José Antonio Kast.

“Hoy día la democracia habló fuerte y claro”, afirmó Jara al inicio de su intervención, donde confirmó que ya se había comunicado con Kast para felicitarlo. “Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país”, señaló, subrayando que el respeto a la voluntad ciudadana es clave “especialmente en los momentos difíciles”.

En ese sentido, sostuvo que el revés electoral deja aprendizajes. “Es la derrota donde más se aprende y es donde más firme debe ser la convicción democrática”, dijo, agradeciendo a quienes participaron de su campaña y al respaldo recibido a lo largo del país. “Asumí este desafío por un amor profundo por Chile, porque mi historia es la misma que la de ustedes: una historia de esfuerzo y de garra”, agregó.

Mirando el escenario que se abre, Jara adelantó el rol que asumirá su sector. “Nos va a tocar ahora ser oposición, y quiero partir diciéndoles que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena”, afirmó, recalcando que se construyó “una alianza amplia e histórica” que debe cuidarse y fortalecerse.

“Presidente electo, en todo lo que sea bueno para Chile, encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder, encontrará una oposición firme, democrática y responsable”, indicó la exministra.

La exabanderada fue enfática en advertir que no se debe retroceder en derechos sociales. “No puede ponerse en riesgo el aumento de las pensiones, la gratuidad, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres y la libertad para amar y decidir”, enumeró.

Finalmente, llamó a dejar atrás la polarización del proceso electoral. “No quiero un país dividido”, afirmó, asegurando que su sector actuará siempre por las vías institucionales y condenando cualquier forma de violencia. “La derrota siempre es breve. Mañana se vuelve a trabajar”, concluyó.