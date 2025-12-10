;

VIDEO. En menos de tres minutos: Así desmantelaron la exclusiva tienda de lujo de la mejor amiga de Tonka Tomicic y le robaron 200 millones

Sarika Rodrik había inaugurado apenas en noviembre su local en el Arauco Outlet, espacio del que se llevaron numerosas prendas y carteras.

Soledad Reyes

En menos de tres minutos: Así desmantelaron la exclusiva tienda de lujo de la mejor amiga de Tonka Tomicic y le robaron 200 millones

En noviembre le habían dado la bienvenida en las redes del mall. Sarika Rodrik, una de las mejores amigas de Tonka Tomicic, inauguró en esa fecha su nuevo local en el Arauco Premium Outlet de Buenaventura.

Sin embargo, este miércoles la tienda sufrió un violento turbazo, que fue perpetrado por al menos cinco delincuentes que desmantelaron el lugar.

Y la forma en la que lo hicieron fue impactante, ya que se demoraron menos de tres minutos, según el registro de las cámaras, en realizar el delito y se oyeron algunos disparos.

Un crimen donde en tres autos cargaron rápidamente ropa, zapatos y accesorios de marcas de lujo, avaluados en 200 millones de pesos.

¡Mira aquí los registros!

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad