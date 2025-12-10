En menos de tres minutos: Así desmantelaron la exclusiva tienda de lujo de la mejor amiga de Tonka Tomicic y le robaron 200 millones

En noviembre le habían dado la bienvenida en las redes del mall. Sarika Rodrik, una de las mejores amigas de Tonka Tomicic, inauguró en esa fecha su nuevo local en el Arauco Premium Outlet de Buenaventura.

Sin embargo, este miércoles la tienda sufrió un violento turbazo, que fue perpetrado por al menos cinco delincuentes que desmantelaron el lugar.

Y la forma en la que lo hicieron fue impactante, ya que se demoraron menos de tres minutos, según el registro de las cámaras, en realizar el delito y se oyeron algunos disparos.

Un crimen donde en tres autos cargaron rápidamente ropa, zapatos y accesorios de marcas de lujo, avaluados en 200 millones de pesos.

