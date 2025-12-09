Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Providencia: horario, mapa del recorrido y cómo seguir en vivo al Viejito Pascuero / Coca Cola

La Caravana Navideña Coca-Cola 2025 sigue con sus recorridos en la ciudad de Santiago. Hoy martes 9 de diciembre los camiones, el Viejito Pascuero y sus ayudantes se presentarán en la comuna de Providencia.

Todo comienza a las 20:00 horas en la Municipalidad de Providencia. A las 20:10 se presentarán los personajes, mientras que a las 20:20 hablará la autoridad. La puesta en marcha está pactada para las 20:30 horas.

El recorrido confirmado incluye las siguientes calles:

Av. Pedro de Valdivia

Av. Pocuro

Av. Los Leones.

Dr. Pedro Lautaro Ferrer

Diag. Ote

Av. Santa Isabel

Miguel Claro

Eliodoro Yáñez

Avenida Pedro de Valdivia (hasta llegar nuevamente al edificio de la municipalidad)

Por lo demás, la Caravana también se puede seguir en tiempo real.

"!Solo debes ingresar al link de nuestra bio para hablar con Nico, el ayudante navideño, y seguir los pasos", describieron desde Coca Cola. A la herramienta se puede acceder pinchando aquí.

Todas las fechas restantes de la Caravana Navideña Coca Cola 2025: