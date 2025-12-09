Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Providencia: horario, mapa del recorrido y cómo seguir en vivo al Viejito Pascuero
Los camiones decorados recorrerán las calles principales de la comuna. Aquí puedes ver todos los detalles.
La Caravana Navideña Coca-Cola 2025 sigue con sus recorridos en la ciudad de Santiago. Hoy martes 9 de diciembre los camiones, el Viejito Pascuero y sus ayudantes se presentarán en la comuna de Providencia.
Todo comienza a las 20:00 horas en la Municipalidad de Providencia. A las 20:10 se presentarán los personajes, mientras que a las 20:20 hablará la autoridad. La puesta en marcha está pactada para las 20:30 horas.
El recorrido confirmado incluye las siguientes calles:
- Av. Pedro de Valdivia
- Av. Pocuro
- Av. Los Leones.
- Dr. Pedro Lautaro Ferrer
- Diag. Ote
- Av. Santa Isabel
- Miguel Claro
- Eliodoro Yáñez
- Avenida Pedro de Valdivia (hasta llegar nuevamente al edificio de la municipalidad)
Por lo demás, la Caravana también se puede seguir en tiempo real.
"!Solo debes ingresar al link de nuestra bio para hablar con Nico, el ayudante navideño, y seguir los pasos", describieron desde Coca Cola. A la herramienta se puede acceder pinchando aquí.
Todas las fechas restantes de la Caravana Navideña Coca Cola 2025:
- San Joaquín – Miércoles 10
- Viña del Mar – Jueves 11
- La Reina – Sábado 13
- Peñalolén – Lunes 15
- Renca – Martes 16
- La Florida – Miércoles 17
- Maipú – Jueves 18
- Coquimbo – Sábado 20
