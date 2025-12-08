;

El Rumpy lanzó preocupante advertencia sobre José Antonio Kast: “La cosa se va a poner violenta”

El comunicador hizo una reflexión respecto a un posible triunfo del candidato en la segunda vuelta.

Soledad Reyes

El Rumpy lanzó preocupante advertencia sobre José Antonio Kast: “La cosa se va a poner violenta”

Cuando queda apenas una semana para que se realice la segunda vuelta presidencial, El Rumpy lanzó una preocupante advertencia respecto a un posible triunfo de José Antonio Kast.

El comunicador conversó con el The Clinic sobre el auge de la ultraderecha y entregó su parecer respecto a que arriben a La Moneda.

“A mí lo que me pasa de lo que veo con la segura llegada de Kast, es que se va a poner todo violento”, indicó de entrada el locutor.

Y agregó que “está empoderando al Estado a que sea violento. Sus propuestas son militarizar, darle carta blanca a las policías para reprimir, no van a ser juzgados, vamos a indultar”.

“Eso es violencia. Digan lo que quieran. Pero yo creo que más que el retroceso antiguo, moral, la cosa se va a poner violenta desde el Estado”, cerró.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad