El Rumpy lanzó preocupante advertencia sobre José Antonio Kast: “La cosa se va a poner violenta”
El comunicador hizo una reflexión respecto a un posible triunfo del candidato en la segunda vuelta.
Cuando queda apenas una semana para que se realice la segunda vuelta presidencial, El Rumpy lanzó una preocupante advertencia respecto a un posible triunfo de José Antonio Kast.
El comunicador conversó con el The Clinic sobre el auge de la ultraderecha y entregó su parecer respecto a que arriben a La Moneda.
“A mí lo que me pasa de lo que veo con la segura llegada de Kast, es que se va a poner todo violento”, indicó de entrada el locutor.
Y agregó que “está empoderando al Estado a que sea violento. Sus propuestas son militarizar, darle carta blanca a las policías para reprimir, no van a ser juzgados, vamos a indultar”.
“Eso es violencia. Digan lo que quieran. Pero yo creo que más que el retroceso antiguo, moral, la cosa se va a poner violenta desde el Estado”, cerró.
