AUDIO. Propuestas de Jara en ciencias y tecnología: Ley de Transferencia Tecnológica, reformulación de ANID y más apoyo a universidades
Andrea Obaid conversó en Tu Nuevo ADN con Flavio Salazar, ex ministro de Ciencias y parte del comando programático de Jeannete Jara, para conocer las propuestas de ciencia y tecnología de la candidata oficialista.
Flavio Salazar y programa de Jara
16:02
