Con Myriam Hernández y Pablito Pesadilla: La jugada noche de Cristián Castro en el Movistar Arena

El viernes estuvo en la obertura de la Teletón, donde varios criticaron su playback. Pero este lunes, en el Movistar Arena, Cristián Castro le entregó una revancha total a sus fanáticas, mostrando un vozarrón y su mejor repertorio de éxitos.

El cantante se lució interpretando hit tras hit, que fueron coreados por los asistentes, que repletaron el primero de sus dos shows en el recinto de Parque O’Higgins.

Y también se la jugó con inesperadas colaboraciones, como una con la que partió su espectáculo, de la mano nada menos que del DJ Pablito Pesadilla.

Es que el mismo artista nacional contó en sus redes que el azteca lo había contactado para hacer un remix de “Lloviendo Estrellas”, canción que la noche del lunes presentaron en su concierto.

Una de las primeras sorpresas, ya que luego el intérprete invitó a Natalino a cantar con él dos temas: “Si me ves llorar por ti”, de su autoría, y “Mírame”, del grupo nacional.

Un instante que fue aplaudido a rabiar por el público, que casi al final se impactó con otra estrella invitada, cuando el mexicano entonaba “Volver a amar”.

Esto porque, Myriam Hernández apareció en el escenario, dispuesta a acompañarlo en un dueto de aquellos, que se prolongó en otro exitazo que también interpretaron juntos y con el que dieron cierre a la noche: la energética “Azul”.

Un karaoke total que los asistentes agradecieron con vítores, mientras Cristián Castro lanzaba rosas y besos, contento tras terminar el penúltimo de sus shows en Chile.