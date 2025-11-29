VIDEO. “Ya es titánico trabajar con el ex...“: La pregunta que puso contra las cuerdas a Lucero y Manuel Mijares en Teletón
En medio de la presentación de los mexicanos, María Luisa Godoy preguntó a la ex pareja, lo que causó la sorpresa de ambos.
Este viernes por la noche arrancó una nueva cruzada solidaria de Teletón, la que busca recaudar poco más de 40 mil millones de pesos.
En la instancia, y a modo de previa de la “Noche de Leyendas”, Lucero, Yuti, Manuel Mijares y Emmanuel se presentaron en el Teatro Teletón cantando lo mejor de su repertorio.
Tras la presentación, vino el momento con los animadores del evento y con Don Francisco, instancia donde María Luisa Godoy sorprendió a todos con una pregunta incómoda para Lucero y Manuel Mijares: “ya es titánico trabajar con el ex, soportarlo, pero ya cantar con él nos preguntan, ¿Cuál es la receta?“.
Ante la consulta, el público comenzó a gritar “el beso, el beso...”, a lo que ambos se negaron, llegando además la respuesta de la cantante mexicana: “la verdad es que no es fácil aguantar a los señores, pero se hace todo lo posible y todo sea por Teletón y llegar a la meta”, sostuvo.
Cabe recordar que la pareja estuvo casada entre 1997 y el 2011, año en el que terminaron su relación de manera mediática.
