Este viernes por la noche arrancó una nueva cruzada solidaria de Teletón, la que busca recaudar poco más de 40 mil millones de pesos.

En la instancia, y a modo de previa de la “Noche de Leyendas”, Lucero, Yuti, Manuel Mijares y Emmanuel se presentaron en el Teatro Teletón cantando lo mejor de su repertorio.

Tras la presentación, vino el momento con los animadores del evento y con Don Francisco, instancia donde María Luisa Godoy sorprendió a todos con una pregunta incómoda para Lucero y Manuel Mijares: “ya es titánico trabajar con el ex, soportarlo, pero ya cantar con él nos preguntan, ¿Cuál es la receta?“.

Ante la consulta, el público comenzó a gritar “el beso, el beso...”, a lo que ambos se negaron, llegando además la respuesta de la cantante mexicana: “la verdad es que no es fácil aguantar a los señores, pero se hace todo lo posible y todo sea por Teletón y llegar a la meta”, sostuvo.

Cabe recordar que la pareja estuvo casada entre 1997 y el 2011, año en el que terminaron su relación de manera mediática.