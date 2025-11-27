VIDEO. Segunda vuelta Chile 2025: Las jugadas clave de Kast y Jara, según Eugenio Tironi
¿Cuál es el panorama de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast? En De esto se habla, nuevo programa de radio ADN y diario El País, el sociólogo y analista político Eugenio Tironi comenta y desmenuza el rol de Eduardo Frei en la campaña, la carta que le queda por jugar al republicano y cómo se movió el escenario electoral. Con Rocío Montes, directora El País Chile, y Mauricio Bustamante, conductor de Radio ADN.
