Papa Johns continúa su expansión en Chile e inauguró en Renca su tienda número 164

Papa Johns continúa con su plan de crecimiento sostenido en el país con la inauguración de su tienda número 164 en Chile, esta vez en la comuna de Renca, reafirmando su compromiso de acercar la experiencia de la marca a más consumidores a lo largo del país.

Con esta nueva apertura en Santiago, la compañía consolida su presencia en zonas cada vez más diversas de la capital y refuerza su propósito de estar más cerca de las familias chilenas, ofreciendo pizzas de alta calidad, atención rápida y una propuesta gastronómica basada en sabor, frescura e innovación.

“Seguimos creciendo para llegar a más rincones del país para que cada vez más personas puedan disfrutar de nuestras pizzas. Abrir nuestra tienda número 165 en Renca es una muestra de ese compromiso y de nuestro objetivo de estar presentes en la mayor cantidad de localidades posible”, señaló Diego Hurtado, CEO de Papa Johns Chile.

Más territorios

La tienda Papa Johns Renca mantendrá el sello característico de la marca: pizzas elaboradas con masa fresca todos los días, ingredientes seleccionados y un estándar de calidad consistente en cada uno de sus locales.

Esta apertura, que contó con la presencia de autoridades como el alcalde de Renca, Claudio Castro, se suma a la expansión que la cadena ha impulsado durante los últimos años, posicionándose como la pizzería con mayor cobertura territorial en Chile.

La cadena viene experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años, con aperturas en los rincones más diversos del país. Desde ciudades consolidadas como Talca e Illapel, hasta destinos en expansión como Santo Domingo y Santa Cruz, la marca ha avanzado con fuerza para estar cada vez más cerca de las familias chilenas, llevando su propuesta de calidad, sabor y cercanía a comunidades grandes, medianas y emergentes a lo largo de Chile.