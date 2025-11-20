VIDEO. Elecciones Chile 2025: Los retos de Jara y Kast para la segunda vuelta
En la primera vuelta presidencial de Chile, Jeannette Jara obtuvo el 26,9% de los votos, mientras que José Antonio Kast el 23,9% ¿Cuáles son los desafíos de cada candidatos? ¿Por qué Kast es el favorito para la segunda vuelta? En este nuevo programa, producción de radio ADN y diario El País, Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y Alfredo Joignant, cientista político, analizan el panorama político post eleccionario y de cara al 14 de diciembre. Con Rocío Montes, directora El País Chile, y Aldo Schiappacasse, conductor de Radio ADN.
