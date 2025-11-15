;

VIDEO. No supieron perder: choque entre Francia y Colombia por el Mundial Sub 17 terminó en escándalo

El fútbol sudamericano, otra vez, dio vergüenza.

Gonzalo Miranda

Francia eliminó a Colombia del Mundial Sub 17

Eran siete, y ahora solo queda uno. El Mundial Sub 17 se transformó en una pesadilla para la Conmebol, luego de que Chile y Bolivia se fueran eliminados de la Copa del Mundo en la fase grupal, a lo que se sumaron cuatro selecciones en las últimas horas.

Una de ellas fue Colombia. Los ‘cafeteros’ perdieron ante Francia, uno de los verdugos de La Roja, en un encuentro que terminó en un verdadero escándalo.

Pasa que, en los descuentos, los europeos marcaron el definitivo 2-0, desatando la furia del cuadro sudamericano que no encontró nada mejor que entrar a la cancha a agredir a los jugadores ‘galos’, además de sus familiares.

“En una de esas jugadas en la agonía del compromiso, Francia logró el 2-0 definitivo tras el tanto de Pierre Mouguengue, lo que desató la ira de los dirigidos por Freddy Hurtado. Imponentes, los jugadores colombianos se enfrentaron a puños y patadas con sus rivales de turno, lo que desató la pelea”, comentó El Tiempo, de Colombia.

El escándalo entre Colombia y Francia

ADN Radio
