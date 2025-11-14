Senadora Campillai arremete contra Kaiser por propuesta de indulto a carabinero que la cegó: “Los negacionistas, lejos de La Moneda”

La senadora Fabiola Campillai abordó los dichos del candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), quien dijo que en su eventual gobierno indultaría al excarabinero Patricio Maturana , quien la cegó tras lanzarle una bomba lacrimógena.

Fue en diálogo con el podcast “Cómo te lo explico”, que el diputado planteó que “en principio, me encantaría soltar a todos”. Al ser consultado si eso implicaría indultar a Maturana, condenado a 12 años de cárcel, Kaiser respondió: “Bueno, también”.

Captura de Patricio Maturana Ampliar

Al respecto, la senadora sostuvo en su cuenta de X que “no me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales , sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones”.

Fabiola Campillai rechaza dichos de Johannes Kaiser

“Sus palabras muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia”, añadió.

Finalmente, Fabiola Campillai remarcó en que “nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular . Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”.