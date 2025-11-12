VIDEO. Así fue el ovacionado regreso de Tom Felton como Draco Malfoy en el musical de Harry Potter
Es real! Tom Felton hizo su primera aparición como Draco Malfoy en la obra de teatro “Harry Potter y el Legado Maldito” en Broadway. Ya hace unos meses se había confirmado la participación y la noche del martes, Felton volvió a encarnar al personaje que interpretó de niño en la saga de JK Rowling. La trama de la obra se desarrolla 19 años después de que Potter recolectara las reliquias de la muerte, donde viven aventuras con sus hijos. En la primera aparición, el actor se mostró emocionado pero manteniendo la esencia de su personaje. Este regreso demuestra que el integrante de la casa Slytherin, sigue en el corazón de quienes crecieron con la saga.
