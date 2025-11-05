Proyecto 100% online brindó asesoría legal y social a vecinos de Bajos de Mena

La población, ubicada en Puente Alto, recibió ayuda en resolución de conflictos familiares y trámites.

El Centro de Asistencia Jurídico y Social (CAJYS) de IACC ofreció apoyo legal y social a la comunidad de Bajos de Mena, incluyendo orientación, diagnóstico y acompañamiento en trámites y resolución de conflictos familiares.

En la iniciativa online, de la escuela de Ciencias Sociales y Educación y la Dirección de Vinculación con el Medio de IACC con la Fundación Melyna Montes, 9 estudiantes, 2 docentes y 3 administrativos de las carreras de Técnico Jurídico y Trabajo Social acompañaron a 17 beneficiarios.

Las acciones, entre agosto y octubre, se realizaron en sesiones virtuales sincrónicas y materiales educativos elaborados por los propios estudiantes. Las asesorías abarcaron acceso a subsidios y beneficios sociales, regularización de situaciones familiares como pensión alimenticia, actualización del Registro Social de Hogares y coordinación con redes de apoyo comunitario y servicios municipales.

Esta experiencia, además, permitió a los estudiantes fortalecer sus competencias prácticas y éticas durante su formación profesional.

Marilyn Retamal, tiene 32 años y vive en Tarapacá. Actualmente, es estudiante de Técnico de Nivel Superior Jurídico y realizó su práctica profesional en el Centro de Asistencia Jurídico y Social (CAJYS) de IACC.

“Durante mi práctica profesional, los casos más recurrentes estuvieron relacionados con pensión de alimentos y cumplimiento de resoluciones judiciales en materia de familia. También acompañé un caso de reconocimiento de paternidad de una mujer adulta, que evidenció cómo el derecho de familia protege no solo a niños y adolescentes, sino también a personas adultas que buscan validar su identidad y filiación”, afirmó.

Retamal cuenta que le sorprendió lo difícil que puede ser para muchas familias hacer cumplir las resoluciones del tribunal y la fuerte carga emocional que esto conlleva.

