AUDIO. Joven de 19 años fue asesinado tras asistir a fiesta en local clandestino de Concepción

Los hechos ocurrieron en la esquina de avenida Arturo Prat con Bulnes de la mencionada ciudad.

Gonzalo Miranda

Nicolás Medina

Un lamentable hecho policial se registró la mañana de este sábado en Concepción, luego de que un joven de 19 años fuera asesinado en un confuso incidente.

El sujeto asistió durante la madrugada a una fiesta en un local clandestino de la mencionada ciudad, instancia en la que durante la mañana se retiraba del lugar, siendo alcanzado, presumiblemente, por una “bala loca”.

“Es un homicidio de un joven de 19 años. Aproximadamente ocurre en la madrugada el día de hoy en este local clandestino, que aparentemente mantenía una fiesta en la madrugada; sería con arma de fuego”, indicó Michelangelo Bianchi, fiscal jefe de la unidad de Análisis Criminal regional.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Arturo Prat con Bulnes, en Concepción. Según la información de Fiscalía del Bío Bío, equipos se encuentran aun realizando diligencias para determinar la causa concreta de muerte del fallecido.

