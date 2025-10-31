;

Tras ser olvidada por un crucero de lujo: mujer de 80 años muere en isla remota de Australia

El viaje soñado de una turista australiana terminó en tragedia luego de que fuera presuntamente olvidada por el barco en el que viajaba, mientras exploraba una isla en la Gran Barrera de Coral.

Tras ser olvidada por un crucero de lujo: mujer de 80 años muere en isla remota de Australia

Suzanne Rees, de 80 años, fue encontrada muerta en Lizard Island, un destino paradisíaco al norte de Queensland, después de haber sido dejada atrás por el crucero de lujo Coral Adventurer, que realizaba una travesía de 60 días alrededor de Australia.

La mujer, amante del senderismo, comenzó a sentirse mal durante una caminata hacia el punto más alto de la isla, conocido como Cook’s Look. Según el relato de su familia, los guías le sugirieron regresar sola al punto de partida, pero el barco zarpó sin percatarse de su ausencia.

El cuerpo de Rees fue hallado días después por la Policía de Queensland, que calificó su muerte como “repentina” y descartó indicios de delito. Sin embargo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima inició una investigación para esclarecer cómo el personal del crucero no detectó la falta de una pasajera antes de abandonar la isla.

Desde la compañía Coral Expeditions, su director ejecutivo expresó pesar por lo ocurrido y aseguró que colaboran con las autoridades. En tanto, la familia de la víctima denunció una “cadena de negligencias” y exigió revisar los protocolos de seguridad en la industria de cruceros.

Originaria de Nueva Gales del Sur, Suzanne Rees era reconocida por su amor a la naturaleza y los viajes.

