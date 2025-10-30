;

Temblor se percibe en la zona centro de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó detalles.

Nelson Quiroz

ADN

ADN

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó un movimiento telúrico de magnitud 4,3 en la escala de Richter, ocurrido a las 18:16 horas de este jueves 30 de octubre.

El epicentro se ubicó 29 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, en la región de O’Higgins, a una profundidad de 28 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni alteraciones en los servicios básicos. Las autoridades se mantienen monitoreando la situación y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha emitido alertas ni informes de intensidad por el momento.

