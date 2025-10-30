Temblor se percibe en la zona centro de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó un movimiento telúrico de magnitud 4,3 en la escala de Richter, ocurrido a las 18:16 horas de este jueves 30 de octubre.

El epicentro se ubicó 29 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, en la región de O’Higgins, a una profundidad de 28 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni alteraciones en los servicios básicos. Las autoridades se mantienen monitoreando la situación y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha emitido alertas ni informes de intensidad por el momento.