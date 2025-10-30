SernamEG por ataque a funcionaria de la JUNJI: “La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública”

La directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, se refirió este jueves a la formalización del hombre acusado de atacar con un cuchillo a su exesposa, una funcionaria de la JUNJI, en la comuna de La Florida.

El imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por femicidio frustrado y amenazas.

Carrasco confirmó que el SernamEG presentó una querella en representación de la víctima y que el servicio ha acompañado “en todo momento” tanto a la mujer como a su familia desde el día del ataque. “Como representantes jurídicos de esta causa, interpusimos una acción inmediatamente tras conocer los hechos y esta mañana estuvimos presentes en la audiencia de formalización”, señaló.

La autoridad destacó la gravedad del caso y llamó a comprender que estos delitos deben ser abordados con la misma rigurosidad que otros crímenes que atentan contra la seguridad pública. “Es fundamental que las medidas adoptadas en este tipo de causas estén a la altura del delito. Ya no es un problema del ámbito privado: la violencia hacia las mujeres es un asunto de seguridad pública”, enfatizó.

Carrasco también instó a fortalecer el trabajo interinstitucional para prevenir y erradicar la violencia de género: “Nuestro llamado es a reconocer la violencia hacia las mujeres como un problema que requiere de la acción coordinada de todas las instituciones del Estado, tal como establece la Ley Integral”.

El ataque ocurrió el viernes 24 de octubre, cuando el agresor apuñaló doce veces a su exesposa mientras ella esperaba locomoción colectiva. La mujer fue auxiliada por transeúntes y se encuentra fuera de riesgo vital. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, el imputado contaba con tres condenas previas por violencia intrafamiliar en perjuicio de la misma víctima.