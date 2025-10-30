Metro de Santiago anuncia suspensión parcial del servicio en Línea 1

El Metro de Santiago informó durante la tarde de este jueves que el servicio de la Línea 1 opera únicamente entre Estación Central y Los Dominicos, debido a la presencia de una persona en la vía férrea.

De acuerdo a lo comunicado en X, la situación obligó a interrumpir parcialmente el tránsito de trenes y activar los protocolos de seguridad.

Desde la empresa precisaron que la combinación en estación San Pablo se mantiene suspendida, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar para restablecer la operación lo antes posible. Metro indicó que continuará entregando actualizaciones a través de sus canales oficiales.

4:52 h. 🔴 Por persona en la vía, servicio en #L1 solo está disponible de Estación Central a Los Dominicos.



❌La combinación de San Pablo está suspendida.



Seguiremos informando. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 30, 2025