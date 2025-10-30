;

VIDEO. “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”, la intimidad detrás del ícono: más de dos mil cintas inéditas revelan los secretos del ídolo latino

“Queríamos que fuera Juan Gabriel quien contara su propia historia a través de su archivo”, relataron a ADN la directora de la produccion de Netflix, María José Cuevas, y las productoras ejecutivas Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez.

Una nueva miniserie documental promete mostrar una faceta inédita de Juan Gabriel. Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero reúne archivos personales, entrevistas y material nunca antes visto para retratar la vida del icónico cantante y compositor desde su propia mirada.

La directora María José Cuevas y las productoras ejecutivas Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez explicaron en entrevista con ADN que el proyecto se construyó bajo una estricta responsabilidad periodística y artística.

“Queríamos que fuera Juan Gabriel quien contara su propia historia a través de su archivo”, dijo Cuevas, destacando la diferencia entre el personaje público y la vida privada de Alberto Aguilera, nombre real del artista.

El hallazgo del archivo fue sorprendente: más de dos mil cintas almacenadas por décadas, que muestran desde momentos familiares hasta ensayos y presentaciones. “Nos dimos cuenta de que había suficiente material para contar toda la historia desde su punto de vista”, señaló Cuevas, recordando la magnitud y valor del hallazgo.

Alberto en el foco

Woldenberg enfatizó la riqueza de explorar al hombre detrás del ídolo. “Se conoce mucho sobre Juan Gabriel, pero muy poco de Alberto, de su intimidad y privacidad. Para apreciar su grandeza hay que conocer de dónde viene, de qué sentimientos y experiencias está construido”, explicó. La producción revisó más de mil horas de material grabado entre los años setenta y dos mil, logrando un diálogo constante entre la persona y el artista.

El documental se estructura en cuatro episodios que muestran distintos hitos de la vida y carrera de Juan Gabriel, desde su infancia en Ciudad Juárez hasta su consolidación como estrella internacional y su última década de trabajo con músicos de generaciones más jóvenes, como Natalia Lafourcade.

Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero está disponible desde este 30 de octubre en versión miniserie, con contenido en español, inglés y subtítulos en varios idiomas, y se presenta como una oportunidad única para conocer la vida de uno de los mayores exponentes de la música latina desde la perspectiva que solo él mismo podía ofrecer.

