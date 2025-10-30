Histórica juguetería de EE. UU. llega a Chile: cuándo abre, dónde estarán las tiendas y cómo funcionará la venta online / d3sign

La marca Toys“R”Us ya tiene fecha para su llegada a Chile. La reconocida cadena de jugueterías abrirá sus primeras tiendas en América Latina de la mano de Ripley, comenzando su expansión regional en nuestro país y en Perú.

La primera tienda abrirá sus puertas el 8 de noviembre de 2025 y, un día después, el 9 de noviembre, se inaugurará la segunda tienda en Viña del Mar.

¿Dónde estarán las tiendas de Toys“R”Us?

Las primeras dos tiendas estarán ubicadas dentro de locales Ripley:

Ripley Parque Arauco Kennedy (Las Condes)

(Las Condes) Ripley Mall Marina Arauco (Viña del Mar)

Ambos espacios contarán con las líneas clásicas de juguetes, zonas de experiencia familiar y productos exclusivos de la marca estadounidense.

¿Habrá venta online?

Sí. Toys“R”Us y Ripley anunciaron una estrategia omnicanal lo que significa que también se podrán comprar productos a través de la plataforma online de Ripley y, próximamente, desde el sitio web oficial de la marca.