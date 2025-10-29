El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lo hicieron correr antes de atacarlo: hombre es baleado en ambas piernas en canchas de fútbol en Buin

El Equipo ECOH de la Fiscalía se encuentra investigando un homicidio frustrado en la comuna de Buin, región Metropolitana, donde un hombre fue baleado en ambas piernas.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la noche de este martes en cercanías de unas canchas de fútbol del club Santa Loreto, ubicado en camino Padre Hurtado.

El comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, informó que “la víctima iba transitando , ocasión en que fue interceptada por un vehículo desde el cual descendieron dos individuos, los cuales, mediante amenazas, lo suben y lo trasladan al estadio señalado”, consignó 24 Horas.

“Podría haber rencillas previas”

“En ese lugar comienzan a amedrentarlo, le indican que corra y le efectúan los disparos en sus extremidades inferiores”, añadió.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital El Pino, donde se encuentra fuera de riesgo vital . El fiscal ECOH, Milibor Bugueño, señaló que el afectado presenta antecedentes policiales, pero no mantiene causas vigentes.

“Dentro de los antecedentes que manejamos es que podría haber rencillas previas y que justamente pudo haber incidido en este hecho”, sostuvo.