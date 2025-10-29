Fernando González y su gran amistad con Nicolás Córdova: “Hace 20 años me dijo que iba a ser mejor entrenador que futbolista”

Nicolás Córdova, actualmente, no cuenta con muchos aliados dentro del gremio del fútbol chileno, pero fuera de las canchas mantiene una gran amistad con una leyenda del deporte nacional.

Se trata de Fernando González, uno de los tenistas más exitosos en la historia de Chile, quien se refirió a este vínculo con el actual entrenador de la selección chilena.

“Es mi mejor amigo desde hace 30 años. De hecho, hoy vamos a comer juntos”, reveló “Mano de Piedra” en conversación con AS Chile.

“Él me dijo hace 20 años que iba a ser mejor entrenador que futbolista. Es una persona muy estudiosa, lo que le ha dado grandes resultados”, agregó el extenista sobre la carrera de Córdova como director técnico.

Al ser consultado sobre el mal resultado en el Mundial Sub 20, ex cinco del mundo fue claro. “Es parte del trabajo. Es una responsabilidad muy grande dirigir a una selección nacional y eso trae coletazos, por ser un deporte muy mediático. Hay que tener ‘cuero de chancho’ para estar ahí”.

Finalmente, destacó la capacidad y el carácter del entrenador: “Es una persona que trabaja muy bien, que está muy clara. Siempre va con mucha convicción... Van a venir campañas positivas y negativas, es parte de cualquier disciplina. Pero claro, el fútbol es más mediático. Todos creen saber de fútbol, aunque no me incluyo; no sé si todos tienen conocimiento”, cerró Fernando González sobre Nicolás Córdova.