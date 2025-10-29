;

Fernando González y su gran amistad con Nicolás Córdova: “Hace 20 años me dijo que iba a ser mejor entrenador que futbolista”

El extenista reveló que el entrenador de La Roja es su mejor amigo y que “hay que tener ‘cuero de chancho’ para estar donde está él”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Nicolás Córdova, actualmente, no cuenta con muchos aliados dentro del gremio del fútbol chileno, pero fuera de las canchas mantiene una gran amistad con una leyenda del deporte nacional.

Se trata de Fernando González, uno de los tenistas más exitosos en la historia de Chile, quien se refirió a este vínculo con el actual entrenador de la selección chilena.

Revisa también:

ADN

Es mi mejor amigo desde hace 30 años. De hecho, hoy vamos a comer juntos”, reveló “Mano de Piedra” en conversación con AS Chile.

Él me dijo hace 20 años que iba a ser mejor entrenador que futbolista. Es una persona muy estudiosa, lo que le ha dado grandes resultados”, agregó el extenista sobre la carrera de Córdova como director técnico.

Al ser consultado sobre el mal resultado en el Mundial Sub 20, ex cinco del mundo fue claro. “Es parte del trabajo. Es una responsabilidad muy grande dirigir a una selección nacional y eso trae coletazos, por ser un deporte muy mediático. Hay que tener ‘cuero de chancho’ para estar ahí”.

Finalmente, destacó la capacidad y el carácter del entrenador: “Es una persona que trabaja muy bien, que está muy clara. Siempre va con mucha convicción... Van a venir campañas positivas y negativas, es parte de cualquier disciplina. Pero claro, el fútbol es más mediático. Todos creen saber de fútbol, aunque no me incluyo; no sé si todos tienen conocimiento”, cerró Fernando González sobre Nicolás Córdova.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad