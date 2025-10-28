;

VIDEO. Municipalidad de Renca demuele casa narco vinculada a peligrosa banda delictual “Los Chica Fila”

Operativo con PDI, Carabineros y Subsecretaría del Delito retiró un foco de tráfico y violencia en Santa Emilia e impuso multas y demolición total del inmueble.

Mario Vergara

Municipalidad de Renca demuele casa narco vinculada a peligrosa banda delictual “Los Chica Fila”

La Municipalidad de Renca ejecutó la demolición total de una vivienda en población Santa Emilia, inmueble que operó por años como punto de tráfico y acopio de drogas y que estaba vinculado a graves hechos de violencia, incluido el homicidio de Jairo Vásquez en julio de 2024. El operativo fue coordinado con PDI, Carabineros, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Delegación Presidencial RM y equipos municipales, dando cumplimiento a un decreto municipal y a una sentencia del Juzgado de Policía Local.

Según informó el municipio, la acción se enmarca en la Mesa Jurídico-Policial de Renca, instancia que articula a policías, Ministerio Público y el gobierno local para reunir antecedentes, fiscalizar y perseguir sanciones sobre inmuebles usados para delitos. La resolución judicial condenó a la propietaria a pagar $5.762.567 por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 8 UTM por la Ley de Rentas Municipales, además de ordenar la demolición total de las construcciones irregulares.

“El Estado está trabajando. Hoy demolimos una casa que fue centro de operaciones del narcotráfico y la violencia. En este lugar quedará un cierre transparente y un potente punto de iluminación, junto al trabajo sostenido del programa Somos Barrio”, señaló el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacando que la medida busca devolver tranquilidad a la comunidad y que se seguirán promoviendo investigaciones y sanciones.

Revisa también:

ADN

La Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó que este tipo de intervenciones son “señales claras” para los vecinos y deben ir acompañadas de recuperación de espacios públicos, porque donde hay tráfico “llegan la violencia, ajustes de cuentas y homicidios”.

El inmueble estaba asociado a la banda “Los Chica Fila”, cuya líder se encuentra hoy privada de libertad. De acuerdo con los antecedentes municipales, la casa fue usada históricamente para tráfico de drogas y almacenaje de sustancias ilícitas, lo que provocó temor sostenido entre residentes del sector.

La demolición se integra al programa “Somos Barrio” que el municipio ejecuta en Santa Emilia con apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito: mesas comunitarias, talleres deportivos y culturales, nueva luminaria LED, mejoramiento de plazas y patrullajes coordinados con Carabineros y PDI para fortalecer seguridad y cohesión vecinal.

Con esta acción, Renca consolida una línea de trabajo que combina persecución administrativa y judicial, intervención urbana y organización comunitaria para enfrentar inmuebles tomados por el delito y restituir espacios a la vida barrial.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad