Municipalidad de Renca demuele casa narco vinculada a peligrosa banda delictual “Los Chica Fila”

La Municipalidad de Renca ejecutó la demolición total de una vivienda en población Santa Emilia, inmueble que operó por años como punto de tráfico y acopio de drogas y que estaba vinculado a graves hechos de violencia, incluido el homicidio de Jairo Vásquez en julio de 2024. El operativo fue coordinado con PDI, Carabineros, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Delegación Presidencial RM y equipos municipales, dando cumplimiento a un decreto municipal y a una sentencia del Juzgado de Policía Local.

Según informó el municipio, la acción se enmarca en la Mesa Jurídico-Policial de Renca, instancia que articula a policías, Ministerio Público y el gobierno local para reunir antecedentes, fiscalizar y perseguir sanciones sobre inmuebles usados para delitos. La resolución judicial condenó a la propietaria a pagar $5.762.567 por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 8 UTM por la Ley de Rentas Municipales, además de ordenar la demolición total de las construcciones irregulares.

“El Estado está trabajando. Hoy demolimos una casa que fue centro de operaciones del narcotráfico y la violencia. En este lugar quedará un cierre transparente y un potente punto de iluminación, junto al trabajo sostenido del programa Somos Barrio”, señaló el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacando que la medida busca devolver tranquilidad a la comunidad y que se seguirán promoviendo investigaciones y sanciones.

La Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó que este tipo de intervenciones son “señales claras” para los vecinos y deben ir acompañadas de recuperación de espacios públicos, porque donde hay tráfico “llegan la violencia, ajustes de cuentas y homicidios”.

El inmueble estaba asociado a la banda “Los Chica Fila”, cuya líder se encuentra hoy privada de libertad. De acuerdo con los antecedentes municipales, la casa fue usada históricamente para tráfico de drogas y almacenaje de sustancias ilícitas, lo que provocó temor sostenido entre residentes del sector.

La demolición se integra al programa “Somos Barrio” que el municipio ejecuta en Santa Emilia con apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito: mesas comunitarias, talleres deportivos y culturales, nueva luminaria LED, mejoramiento de plazas y patrullajes coordinados con Carabineros y PDI para fortalecer seguridad y cohesión vecinal.

Con esta acción, Renca consolida una línea de trabajo que combina persecución administrativa y judicial, intervención urbana y organización comunitaria para enfrentar inmuebles tomados por el delito y restituir espacios a la vida barrial.

