Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un temblor se registró durante la noche de este sábado, causando preocupación entre los habitantes del norte de Chile.

El movimiento telúrico se percibió con intensidad moderada en varias localidades, generando alarma momentánea y la activación de protocolos de seguridad en algunas zonas.

Según reportes preliminares de la Sismología de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 19:09 horas locales y tuvo una magnitud de 4.7 ML, con una profundidad de 25 kilómetros. Habitantes de distintas localidades informaron haber sentido el movimiento, aunque hasta el momento no se reportan daños a infraestructura ni víctimas.

El epicentro del sismo se ubicó a 73 kilómetros al sur de Ilo, en la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país. Las autoridades locales llamaron a la calma y recordaron la importancia de mantener las medidas de seguridad, especialmente ante posibles réplicas.