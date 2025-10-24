Menores de edad, drogas y bandas internacionales: Fiscalía revela nuevas tendencias del crimen organizado en Chile

La Fiscalía Nacional presentó este viernes la segunda versión del Informe sobre Crimen Organizado en Chile, que analiza el fenómeno delictual en el país y sus nuevas tendencias, destacando la diversificación de las actividades ilícitas y el creciente involucramiento de menores de edad.

El documento, que compara la evolución del crimen entre 2023 y 2024, confirma que el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales, representando casi la mitad de sus ganancias. Le siguen los robos, delitos relacionados con armas y, de manera creciente, secuestros y extorsiones.

Por el contrario, los homicidios han mostrado una disminución significativa en el último año.

El informe también analiza mercados ilícitos específicos, como drogas, robo de vehículos, tráfico de armas, teléfonos celulares que terminan en las cárceles, trata de personas y lavado de activos. Respecto a este último, se observa un incremento en la sofisticación de las operaciones financieras asociadas al crimen organizado.

Menores y el crimen

Otro punto preocupante es la participación de menores de edad, quienes se ven involucrados principalmente en receptación, robo de vehículos, microtráfico y robo de armas de fuego. El estudio destaca la necesidad de evaluar la responsabilidad penal adolescente y de diseñar políticas de prevención integrales.

En términos geográficos, la macrozona norte enfrenta principalmente tráfico de drogas, contrabando, robo de cobre y trata de personas. En la zona central, se consolidan bandas nacionales e internacionales que concentran sus actividades en narcotráfico y tráfico de armas. Mientras que en el sur, el narcotráfico sigue siendo predominante, junto con delitos violentos y robos asociados a recursos naturales, como madera y salmones.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el informe y señaló que permitirá “entender mejor la estructura del crimen organizado en Chile y diseñar estrategias más efectivas para enfrentar estas nuevas realidades delictuales”.

Asimismo, el informe documenta la participación creciente de extranjeros en el crimen organizado, con presencia destacada de ciudadanos bolivianos, colombianos y venezolanos, especialmente en tráfico de ketamina y asociaciones ilícitas.