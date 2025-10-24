;

Gerente de OTIC CChC: “Lo que entendíamos como capacitación hace 50 años era muy distinto”

José Esteban Garay habló en ADN sobre los 50 años del OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción.

La OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (OTIC CChC) es una corporación sin fines de lucro que, desde hace 50 años, articula y gestiona programas de capacitación y desarrollo de talento para trabajadores y empresas de todo el país.

En medio siglo, ha capacitado a más de 1,4 millones de personas y cuenta con más 1.700 empresas socias activas en los programas de formación.

José Esteban Garay, gerente general del OTIC CChC, estuvo en Ciudadano ADN hablando sobre la capacitación, sus cambios y cómo la inteligencia artificial cambia el mercado laboral.

“Lo que entendíamos por capacitación hace 50 años hoy día es muy distinto. Eso es parte de lo que queremos mostrar en el aniversario de los 50 años, con todas las transformaciones que estamos empujando, con una mirada de la sociedad hacia la capacitación”, dijo Garay en ADN.

¿Cómo se puede desarrollar el talento hoy día en Chile? “Nos damos cuenta que hoy día a las empresas les cuesta encontrar talento, les cuesta encontrar personas calificadas, y tenemos que tener la capacidad como sociedad, como país, de presentar un modelo desde la lógica de la política pública que efectivamente les ayude a resolver ese problema, y que sea mucho más rápido la reconversión de competencias”, agrega.

“Hoy día sabemos que con la irrupción de la IA, muchos trabajadores están quedando en el fondo obsoletos. Cómo tener un sistema que los ayude a reconvertirse más rápidamente, que adquiera nuevas competencias, que los haga más empleables, es parte de los desafíos”, finaliza Garay.

