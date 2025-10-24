;

“Eran amigos”: impactante giro en el presunto secuestro y homicidio del joven José Tomás Tamayo en Temuco

La víctima, oriundo de Quilicura, había llegado hace algunos meses a La Araucanía para trabajar como temporero.

La investigación por la muerte de José Tomás Tamayo Fuentes, el joven de 20 años hallado sin vida en Temuco tras una denuncia por secuestro, dio un inesperado vuelco luego de que la defensa de uno de los detenidos asegurara que la víctima era amiga de sus presuntos captores y que vivían juntos en la misma casa.

La víctima, oriundo de Quilicura, había llegado hace algunos meses a La Araucanía para trabajar como temporero. La semana pasada su madre denunció ante la PDI que desconocidos le exigieron $200 mil a cambio de liberarlo, incluso enviándole fotografías de su hijo como prueba de vida.

Días después, el cuerpo del joven fue encontrado en una vivienda del sector Vegas de Chivilcán, donde se detuvo a dos sospechosos de 17 y 21 años.

Sin embargo, el abogado Eugenio Sáez, defensor del menor de edad imputado, planteó una versión distinta: “Eran amigos y residían juntos en la misma casa. Cuando se percataron de que José Tomás estaba en malas condiciones, pidieron ayuda a vecinos y llamaron a una ambulancia, pero antes llegaron los Carabineros y se produjo la detención”, sostuvo, según lo recogido por La Cuarta.

El Ministerio Público, en tanto, mantiene la hipótesis de secuestro con homicidio, ya que el cuerpo del joven presentaría signos de agresión y posibles torturas. Según la fiscalía, la víctima habría estado retenida al menos 13 días antes de morir por un golpe con un objeto contundente.

La formalización de los dos detenidos fue fijada para este domingo 26 de octubre, momento en que se revelarán nuevos antecedentes que podrían confirmar o descartar la versión de la defensa.

El caso ha causado profunda conmoción en Temuco y en Quilicura, donde familiares y amigos de Tamayo exigen justicia. Las autoridades, en tanto, subrayan la necesidad de esclarecer los hechos ante un crimen que mezcla amistad, violencia y un posible montaje extorsivo.

