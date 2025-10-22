Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de la Ruta D-45 con la Ruta D-605, a la altura de la Rotonda Punitaqui, en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

El hecho involucró a un camión y un bus, los cuales colisionaron y posteriormente volcaron, provocando una emergencia de gran magnitud.

De acuerdo con información preliminar, al menos dos personas fallecieron producto del impacto, mientras equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros trabajan en el lugar para rescatar a los lesionados y despejar la vía.

En desarrollo.