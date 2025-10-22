Fiscal defiende trabajo del Ministerio Público en Caso SQM: “No se puede tirar a la borda el trabajo de estos años”

Fiscal de Valparaíso defiende trabajo del Ministerio Público tras absolución en Caso SQM: “No se puede tirar a la borda el trabajo de estos años”

Tras la absolución de todos los acusados en el Caso SQM, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió a la resolución y defendió el trabajo del Ministerio Público durante más de una década de investigación y juicio oral.

La persecutora explicó que la Fiscalía logró acreditar un mecanismo de financiamiento irregular desde la gerencia general de SQM, a través de facilitadores y emisores de documentos tributarios.

“Esos antecedentes nosotros estimamos que en el desarrollo del juicio fueron debidamente acreditados, y así lo recogió el fallo de minoría, y por eso también lo relevo, señalando que dio por establecido la existencia de los delitos tributarios de prácticamente todos los acusados“, expuso.

Además, la fiscal destacó que durante el desarrollo del juicio no hubo retrasos por parte de la Fiscalía. “¿Qué interés podría tener el ministerio público en retardar la llegada del juicio oral y la realización de esta etapa para la persecución? Desde que se presentó la acusación, lo único que hemos hecho es instar por llevarla adelante. Ellos (...) hicieron un amago de llegar a algunas convenciones probatorias a raíz de la de la intención del juez que nos manifestaba esa opción, y finalmente no hubo ninguna facilidad, nunca tuvieron la intención de hacerlo“, aseguró.

Perivancich reconoció que el resultado no fue el esperado por la Fiscalía, pero insistió en que esto no invalida el trabajo realizado. “No puedo dejar tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años”, explicó. "Para mí el hecho de haber convencido a una magistrada de que aquí se rindió prueba que dio cuenta de la existencia de cientos de documentos tributarios falsos", sumó.

El caso SQM implicó a políticos como Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, entre otros, quienes fueron acusados de delitos tributarios y cohecho. Tras la sentencia absolutoria, la Fiscalía buscaba establecer penas de prisión que finalmente no se aplicaron.