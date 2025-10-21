Quién es Cata Days: La historia de la influencer que remeció la competencia de Fiebre de Baile y se alza como favorita

Llegó y devoró. Cata Days, la nueva concursante de Fiebre de Baile, se presentó por primera vez la noche del lunes en el programa y partió ganando su primer duelo.

Y no solo eso, ya que la joven se llevó todos los comentarios en redes sociales, donde su nombre se destacó una y otra vez, con los televidentes rendidos a sus pies.

Es que la influencer se lució con un reggaeton con el que aplastó a su competidora, Carlyn Romero, quien también se sumó al espacio.

¿Quién es Cata Days?

Pero, ¿quién es esta mujer que llegó a hacer temblar el reinado de los famosos?

Catalina Díaz, nombre real de la joven, es una influencer oriunda de Valdivia, que se vino a vivir hace apenas un año a Santiago.

Casada con un gringo de nombre Diego, Cata fue instructora de twerking y de zumba. “Me dedico al baile desde chiquitita. Desde los 4 años comencé a meterme en gimnasia rítmica”, contó a CHV.

Y ahora es creadora de contenido, ostentando más de 470 mil seguidores en TikTok y otros 200 mil en Instagram, donde se muestra muy cercana a sus seguidores.