Betsala firma como nuevo patrocinador regional del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

El Sevilla FC no solo es uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol español, sino que se ha convertido en hogar de numerosos futbolistas chilenos. El conjunto andaluz, en cuya plantilla de honor destacan hoy Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el equipo masculino y Millaray Cortés en el femenino; dio un nuevo paso en su estrecha relación con nuestro país.

Se trata del acuerdo suscrito con la betting chilena Betsala como nuevo patrocinador regional de Sevilla FC en territorio nacional, un vínculo que permitirá que ambas entidades sigan creciendo de la mano en un país en el que el club viene ganando protagonismo en los últimos años, gracias a su estrategia de internacionalización.

Tras la firma del acuerdo, Betsala patrocinará distintos activos digitales del Sevilla FC en Chile, que permitirán dar mayor visibilidad a ambas marcas en el país y ayudar a crecer la base de aficionados chilenos del club.

“Para Betsala, convertirse en patrocinador regional oficial del Sevilla FC en Chile es un motivo enorme de orgullo y alegría. Por Sevilla han pasado muchos chilenos que han dejado en su huella con trabajo duro, disciplina, resiliencia, responsabilidad y seguridad, valores que en Betsala hacemos propios y estamos seguros que ayudarán a reforzar esta histórica relación y al igual que ellos, dejar huella en este hermoso club”, explicó Luis Marambio, Director Comercial de Betsala.

“El Sevilla FC viene realizando una decidida apuesta por la internacionalización. en el que este tipo de acuerdos con patrocinadores regionales como Betsala es fundamental. Además, supone un nuevo paso para reforzar nuestra estrategia de crecimiento de nuestra base de aficionados en Chile y que sigan recibiendo el mejor contenido sobre el Sevilla FC”, valoró Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios de Sevilla FC.

Betsala es la nueva apuesta chilena del Sevilla

A lo largo de la historia, el Sevilla FC se ha convertido en uno de los principales destinos internacionales para jugadores chilenos, una condición que inauguró Iván Zamorano en 1990. Bam Bam saltó del fútbol suizo para ser figura con el equipo del Ramón Sánchez Pizjuán, donde marcó 23 goles en 65 partidos, hasta que pasó a Real Madrid en 1992.

Dos años estuvo también Gary Medel en Nervión. El Pitbull llegó en 2011 y registró 93 juegos y nueve anotaciones. Bryan Rabello le siguió con 18 actuaciones y un tanto en la temporada 2012/14. Y en la presente campaña se sumaron Gabriel Suazo, proveniente del Toulouse, y Alexis Sánchez, desde el Udinese.

Las mujeres chilenas también se convirtieron en dinastía, en su caso en el Sevilla Femenino. Es el caso de Yanara Aedo, Karen Araya (en dos ciclos), Javiera Toro y Francisca Lara; quienes marcaron presencia masiva entre las rojiblancas en la última década.

Y actualmente, la promesa de Millaray Cortés, quien llegó a los 19 años a Sevilla proveniente de Universidad Católica, y ya acumula 24 partidos y dos goles a nivel oficial.

A todos ellos hoy se suma Betsala, con la única plataforma de apuestas deportivas especialmente desarrollada para el público chileno, y una invitación a multiplicar la emoción del fútbol con las mejores cuotas y bonos y promociones permanentes.