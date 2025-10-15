Peñalolén lanza nuevo plan de seguridad ante alza de turbazos: incorporaron la primera flota de motos eléctricas

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, presentó el nuevo plan de seguridad para enfrentar la ola de robos en casas, denominados turbazos, que ha afectado a la comuna.

En concreto, se reforzó el patrullaje comunal con una flota de motos eléctricas y retenes móviles, 52 cámaras corporales y nuevos puntos de cámaras de vigilancia que serán instaladas durante noviembre.

“Hoy contamos por primera vez con una flota de motos, las cuales son eléctricas y nos entregan la capacidad de aumentar el patrullaje en los barrios . Además, los retenes móviles municipales nos entregarán un despliegue más integral”, dijo Miguel Concha.

¿Cómo funcionan las nuevas motos eléctricas de Peñalolén? La Gogoro 2 Plus cuenta con una tecnología eléctrica de última generación, diseñada para desplazamientos urbanos silenciosos, con eficiencia y cero emisiones.