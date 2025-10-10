Primero se hizo pasar por cura y ahora volvió como monja: reaparece estafador en redes sociales y fue encarado por los propios usuarios

Durante las últimas horas salió a la luz el llamativo caso de un estafador que se ha hecho pasar por figuras religiosas para llegar a sus víctimas.

En esta oportunidad se ha viralizado en las redes sociales como Monja Teresa (o Madre Teresa). Sin embargo, se trata del mismo sujeto que hace algunos años se hizo pasar por cura.

Hoy en día, de vuelta en las malas prácticas, dice ofrecer labores caritativas y asegura haber dejado atrás aquel capítulo turbio y oscuro. Sin embargo, han surgido nuevas denuncias que empañan su imagen.

Se trata de Andrés Alfaro Araya (nombre real), quien fue detenido en 2016 por la Policía de Investigaciones (PDI) en Copiapó. En ese entonces se hacía pasar por un sacerdote llamado ‘Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta’.

Bajo esta falsa identidad, ofrecía ayuda para conseguir vivienda a cambio de dinero: un comité habitacional que nunca se concretó.

Actualmente cambió su alba de sacerdote y se puso el hábito de Madre, ganando visibilidad especialmente en TikTok, donde crea contenido con prédicas, bailes, ventas de objetos religiosos y participaciones en actividades de ayuda social.

Acusaciones recientes

En 2016 habría acumulado montos cercanos a los $20 millones de pesos y al día de hoy recibe reclamos y denuncias por los fraudes de aquella vez.

A pesar de esta nueva identidad, no pasó desapercibido y, a los reclamos previos, se sumaron nuevas denuncias, relacionadas a hechos actuales.

Testigos citados aseguran que Monja Teresa ha pedido donaciones bajo el argumento de requerir tratamiento médico. Además, ha organizado rifas cuyo dinero no estaba destinado a los fines declarados.

Un denunciante aseguró depositar $70.000 pesos directamente y comprar rifas por un total de $7.000 pesos, sin que luego hubiera seguimiento claro del destino de esos fondos.

Su versión: asegura un cambio

Este nuevo episodio se viralizó aún más luego de que Alfaro fuera encarado por el matinal Contigo en la Mañana, donde tuvo una respuesta un tanto llamativa.

Andrés no negó lo ocurrido en años anteriores, no ocultó que fue detenido. Todo esto, asegurando que tuvo un cambio y que hoy ya no es la misma persona.

También señaló que forma parte de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, una institución que, afirmó, está regulada por el Ministerio de Justicia.

Junto a su relato, donde intenta vender una imagen renovada y ‘limpia’, defendió su cambio de identidad, reafirmando una figura religiosa e incluso el cambio de género.

“Creo que siempre fui Madre Teresa, ella siempre estuvo golpeando ahí la puerta”, expuso. Asimismo, cuestionó a quienes la critican, defendiéndose de todo tipo de ataque.

En la misma línea, reprochó a quienes le apuntan hechos “de hace diez años atrás” en lugar de evaluar “lo que se hace actualmente”. También sostiene que “jamás he lucrado con el hábito. Ese fue el pasado”.