Así será el primer sistema de transporte público 100% eléctrico de Sudamérica: Copiapó a la vanguardia

Un hito liderado por Copec Voltex consolida el avance de Chile hacia la electromovilidad regional y nacional.

Así será el primer sistema de transporte público 100% eléctrico de Sudamérica: Copiapó a la vanguardia

Este 17 de octubre se realizará en Copiapó la inauguración del primer electroterminal 100% eléctrico de Sudamérica, un hito que marca un antes y un después en la electromovilidad del continente.

Este proyecto convierte a Copiapó en la primera ciudad del país con transporte público 100% eléctrico, con un impacto directo en la reducción de emisiones y la modernización de la infraestructura urbana.

La Región de Atacama será protagonista de un acontecimiento histórico para la movilidad sostenible, gracias al proyecto impulsado por Copec Voltex, filial de Copec especializada en soluciones energéticas eléctricas, en alianza con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Tecnología y operación de vanguardia

Ubicado en el Terrapuerto de Copiapó, el nuevo electroterminal cuenta con 52 puntos de carga rápida de alta potencia, capaces de energizar una flota de 121 buses eléctricos estándar RED que recorrerán 12 rutas urbanas integradas.

La operación se sustenta en energía 100 % renovable y en un avanzado sistema inteligente de gestión de carga, que permite monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y control en tiempo real de la flota.

Los buses eléctricos incorporan aire acondicionado, accesibilidad universal, puertos USB, cámaras de seguridad y monitoreo satelital, garantizando un transporte moderno, eficiente y seguro para los habitantes de Copiapó.

Impacto ambiental y social en la región de Atacama

La puesta en marcha del sistema representa un beneficio directo para la comunidad atacameña, al reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la zona. Además, ofrece una experiencia de viaje más silenciosa, limpia y cómoda para los usuarios.

A nivel nacional, el proyecto fortalece la posición de Chile como referente regional en electromovilidad, abriendo paso a la expansión de flotas eléctricas en distintas regiones.

Actualmente, Copec Voltex cuenta con 12 electroterminales operativos en Santiago y proyecta la construcción de 20 nuevos centros de carga eléctrica en el resto del país durante los próximos años.

📌 Copiapó se convertirá en la primera ciudad del país en contar con una flota de transporte público compuesta exclusivamente por buses eléctricos. En total, 121 vehículos llegaron a la capital de la Región de Atacama, marcando un paso histórico hacia la electromovilidad en zonas fuera de la capital. La implementación de esta nueva flota busca mejorar la calidad del servicio, reducir la contaminación y modernizar el sistema de transporte en regiones. Con esta medida, Copiapó se posiciona como ciudad pionera en la transición hacia un modelo más limpio y eficiente. [📽️: Gobierno de Chile]

Publicado por ADN en Lunes, 28 de julio de 2025

