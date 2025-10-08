;

Influencer da a luz EN VIVO en Twitch y deja a más de 50 mil personas sin palabras

La reconocida jugadora de World of Warcraft sorprendió a la comunidad gamer.

Javiera Rivera

Lo que comenzó como un simple aviso de “rompí fuente, es hora del bebé” terminó convirtiéndose en uno de los streams más virales del año.

Esto, luego que la popular creadora de contenido Fandy, conocida por sus transmisiones de World of Warcraft, dio a luz en vivo a su hija Luna frente a más de 50 mil espectadores en Twitch.

El parto, que duró más de ocho horas, fue completamente transmitido desde su hogar el martes 7 de octubre.

Según informó People, la influencer de 30 años estuvo acompañada por su esposo, Adam, y un equipo de asistentes que la ayudaron durante el proceso.

A lo largo de la transmisión —titulada “Water Broke, Baby Time” (“Rompí fuente, es hora del bebé”)— los seguidores pudieron presenciar las contracciones, los momentos de dolor, y finalmente, el instante en que Fandy sostuvo a su recién nacida en brazos.

El video se volvió tendencia en redes sociales por mostrar un lado completamente distinto de las transmisiones en vivo, acostumbradas al entretenimiento o los videojuegos.

Al finalizar el stream, Adam agradeció a los espectadores por acompañarlos “en una experiencia totalmente insana” y destacó que “fue un trabajo en equipo”.

