Exlíder de Patrulla Fronteriza es designado nuevo embajador de Estados Unidos en Chile

El Senado avaló al exjefe del NBPC, crítico de la política migratoria de Biden, para encabezar una relación marcada por litio, inversión y seguridad.

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes, en una votación en bloque junto a más de un centenar de nominaciones, la designación de Brandon Judd como embajador en Chile. Judd es un exagente de carrera de la Patrulla Fronteriza y expresidente del National Border Patrol Council (NBPC), sindicato que agrupa a miles de funcionarios de ese cuerpo.

Con 27 años de trayectoria en seguridad fronteriza, Judd ingresó a la patrulla en 1997 y ejerció funciones operativas y de mando en la frontera sur —incluido como líder del equipo de operaciones especiales de montaña en Naco, Arizona— y también en la frontera norte, con destinaciones en Houlton (Maine) y Havre (Montana). Además fue instructor en la Academia de la Patrulla Fronteriza (2001–2002) y ocupó cargos sindicales locales en El Centro (California) y Tucson (Arizona) antes de llegar a la presidencia nacional del NBPC.

Judd se retiró del sindicato en mayo de 2024 tras su jubilación. En los últimos años tuvo alta exposición mediática en debates de inmigración, donde criticó el manejo del flujo por la frontera sur durante la administración de Joe Biden. Su nominación fue respaldada públicamente por el presidente Donald Trump, quien destacó su rol en el diseño de políticas de control fronterizo durante su gobierno.

Con su confirmación, Washington cubre una plaza clave en Sudamérica en un momento de agenda densa con Santiago: transición energética y litio, comercio e inversiones, ciberseguridad, cooperación en defensa y migraciones regionales. La llegada de Judd —un perfil operativo con experiencia en aplicación de la ley— anticipa un foco nítido en seguridad y cooperación policial, sin descuidar los ejes económicos y tecnológicos de la relación bilateral.

